Предприниматели, пострадавшие от коронавируса, могут подать заявление на получение субсидий

30 Апр 2020 2020-04-30T11:43:43+03:00

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Кировская налоговая служба с 1 мая начинает прием заявлений на предоставление поддержки МСП. Наиболее пострадавшие отрасли малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на субсидию - но только при соблюдении определенных условий. Об этом рассказала пресс-служба УФНС по Кировской области.

Итак, как определить, что вы, как предприниматель, можете рассчитывать на меры поддержки:

- по состоянию на 1 марта 2020 года осуществляете основную деятельность в пострадавших отраслях;

- включены в реестр субъектов МСП (определяется по основному виду деятельности);

- не находитесь в процессе ликвидации, не признаны банкротом, не исключены из ЕГРЮЛ;

- не имеете недоимки по налогам и страховым взносам более 3000 рублей в общей сложности;

- количество ваших работников в месяце, за который вы получите субсидию, равно не менее 90% сотрудников, работавших в марте 2020 года. Определять их число будут по данным ПФР.

Если вы подходите по всем этим критериям - смело подавайте заявление по утвержденной форме (КНД 1150102). Сделать это можно по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика - юрлица или ИП, или просто отправить по почте. Также не забудьте вовремя предоставить в ПФР отчет со сведениями о застрахованных лицах за апрель и май 2020 года.

Чтобы получить субсидию за апрель, заявление нужно подать в налоговую с 1 мая по 1 июня текущего года. За май, соответственно - с 1 июня по 1 июля 2020 года.

На данный момент, по информации ведомства, в Кировской области под эти критерии подходят более десяти с половиной тысяч потенциальных получателей субсидии.

Посмотреть полный список мер поддержки МСП и уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU