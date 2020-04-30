Предприниматели, пострадавшие от коронавируса, могут подать заявление на получение субсидий
Кировская налоговая служба с 1 мая начинает прием заявлений на предоставление поддержки МСП. Наиболее пострадавшие отрасли малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на субсидию - но только при соблюдении определенных условий. Об этом рассказала пресс-служба УФНС по Кировской области.
Итак, как определить, что вы, как предприниматель, можете рассчитывать на меры поддержки:
- по состоянию на 1 марта 2020 года осуществляете основную деятельность в пострадавших отраслях;
- включены в реестр субъектов МСП (определяется по основному виду деятельности);
- не находитесь в процессе ликвидации, не признаны банкротом, не исключены из ЕГРЮЛ;
- не имеете недоимки по налогам и страховым взносам более 3000 рублей в общей сложности;
- количество ваших работников в месяце, за который вы получите субсидию, равно не менее 90% сотрудников, работавших в марте 2020 года. Определять их число будут по данным ПФР.
Если вы подходите по всем этим критериям - смело подавайте заявление по утвержденной форме (КНД 1150102). Сделать это можно по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика - юрлица или ИП, или просто отправить по почте. Также не забудьте вовремя предоставить в ПФР отчет со сведениями о застрахованных лицах за апрель и май 2020 года.
Чтобы получить субсидию за апрель, заявление нужно подать в налоговую с 1 мая по 1 июня текущего года. За май, соответственно - с 1 июня по 1 июля 2020 года.
На данный момент, по информации ведомства, в Кировской области под эти критерии подходят более десяти с половиной тысяч потенциальных получателей субсидии.
Посмотреть полный список мер поддержки МСП и уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU