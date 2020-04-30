Коронавирус в Кирове: еще четыре человека выздоровели

30 Апр 2020 2020-04-30T12:31:02+03:00

Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь и лечение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас число вылечившихся пациентов приближается к 50

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По состоянию на 30 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 533 случая заражения коронавирусом;

- 46 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5537 взрослых кировчан и 648 детей находятся на домашнем карантине;

- более 3000 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 2456 кировчан прошли обследование на коронавирус;

- 38676 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

За минувшие сутки в Кировской области коронавирус выявили у еще 18 человек. Но есть и хорошие новости - четверых вылечившихся пациентов выписали из инфекционной больницы. Всем заболевшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь и лечение. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно - удовлетворительное. Однако у семерых пациентов оно тяжелое.

По данным оперштаба, новых районов на карте распространения коронавируса в области не выявлено. Наибольшее количество заболевших - в Кирове и Вятских Полянах.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU