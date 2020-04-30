Кировские депутаты согласились вернуть школьникам деньги за обеды
Из-за карантина учащиеся не смогут получать льготное питание. Поэтому власти города предложили возместить его деньгами. Вчера, 29 апреля, на заседании Гордумы депутаты поддержали предлагаемые изменения.
Компенсацию будут выплачивать в период карантина. Деньги выделят из бюджета города. Детям с ограниченными возможностями здоровья выплатят из расчета - 90,9 рубля за один день, а для ребят из малообеспеченных семей - 51,8 рубля. По мнению городских властей, этой суммы достаточно чтобы накормить ребенка горячим обедом. Видимо в предполагаемый обед не должны входить овощи, фрукты, мясо и другие продукты с необходимыми для подрастающего организма витаминами. Такие «щедрые» выплаты предстоит получить почти 9000 школьников.
Чтобы получить компенсацию, родители должны предоставить в школу заявление с реквизитами своего банковского счета и пакет документов, который определят позже.
К слову, администрация города радостно отмечает, что выплаты не приведут к увеличению расходов бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU