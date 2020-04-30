Они готовы каждый день бороться с огненной стихией
30 апреля 1649 года был подписан царский «Наказ о Градском благочинии» - первый официальный документ, который содержал признаки установления в России профессиональной пожарной охраны.
В пожарной охране работают только смелые и мужественные люди, умеющие принимать решения в экстремальных ситуациях и рисковать своей жизнью, спасая других.
Готовность прийти на помощь, взаимовыручка и слаженные действия в условиях опасности вызывают уважение к людям этой профессии.
В ваш профессиональный праздник хотим поблагодарить работников и ветеранов пожарной охраны за вашу напряженную и небезопасную работу, профессионализм, смелость и оперативность.
Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» желает вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. И как можно меньше экстренных выездов!
ИСТОЧНИК KP.RU