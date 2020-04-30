В Кирове с места аварии скрылся троллейбус
В среду, 29 апреля, в центре Кирова произошла авария с участием Hyundai Elantra и троллейбусом. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Вчера в 15.07 на улице Милицейской около центрального рынка города столкнулись Hyundai Elantra и троллейбус. Автомобиль под управлением 49-летнего водителя не смог поделить дорогу с водителем общественного транспорта. Примечательно, что водитель троллейбуса скрылся с места аварии. В результате ДТП травмы получила 20-летняя девушка-пассажир автомобиля Hyundai Elantra, помощь врачей ей не понадобилась.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя троллейбуса.
29 апреля на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых три человека травмированы.
Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU