2020-04-30T09:57:37+03:00
Происшествия

В Кирове с места аварии скрылся троллейбус

ДТП произошло на улице Милицейской
Виктор Карпов
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Около центрального рынка столкнулись Hyundai Elantra и троллейбус. Фото: vk.com/gibdd43Около центрального рынка столкнулись Hyundai Elantra и троллейбус. Фото: vk.com/gibdd43
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В среду, 29 апреля, в центре Кирова произошла авария с участием Hyundai Elantra и троллейбусом. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Вчера в 15.07 на улице Милицейской около центрального рынка города столкнулись Hyundai Elantra и троллейбус. Автомобиль под управлением 49-летнего водителя не смог поделить дорогу с водителем общественного транспорта. Примечательно, что водитель троллейбуса скрылся с места аварии. В результате ДТП травмы получила 20-летняя девушка-пассажир автомобиля Hyundai Elantra, помощь врачей ей не понадобилась.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя троллейбуса.

29 апреля на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых три человека травмированы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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