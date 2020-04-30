В Кирове 30 апреля ожидается сильный ветер
В четверг, 30 апреля, в Кирове МЧС предупредило кировчан об усилении ветра. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
В ведомстве также напомнили кировчанам о правилах безопасности в такую погоду. Если горожане находятся дома, то при сильных порывах ветра их просят отключить электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях. А также не подходить близко к окнам.
Всем, кто оказался во время бури на улице, нужно постараться не приближаться к легким постройкам, мостам, линиям электропередачи. А также обходить стороной деревья, особенно старые. И в случае необходимости использовать любые оказавшиеся под рукой средства, чтобы защитить себя от летящих обломков и осколков стекла.
ВАЖНО
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.
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ИСТОЧНИК KP.RU