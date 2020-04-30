В Кирове отменены междугородние автобусные маршруты на неопределенный срок
Информация об изменениях в расписании появилась на официальном сайте автовокзала. Так, с 3 мая автобусы пригородных маршрутов будут ходить по летнему расписанию. Также начинается движение по садоводческим направлениям.
Перевозчик также принял решение отменить междугородние рейсы на неопределенный срок. По-прежнему из Кирова будут ходить автобусы только по маршруту № 230 - до Вятских Полян и № 219 - до Советска.
Маршрут №160 Киров-Шутовщина работает по графику выходного дня.
Такие меры применяются из-за ухудшающийся эпидемиологической ситуации.
ВАЖНО
Уточнить информацию вы можете в справочной автовокзала по телефону: +7 (8332) 41-06-80.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU