2020-04-30T08:09:17+03:00
Общество

В Кирове отменены междугородние автобусные маршруты на неопределенный срок

Такие меры применяются из-за эпидемиологической ситуации
Виктор Карпов
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С 3 мая автобусы пригородных маршрутов пойдут по летнему расписанию.С 3 мая автобусы пригородных маршрутов пойдут по летнему расписанию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Информация об изменениях в расписании появилась на официальном сайте автовокзала. Так, с 3 мая автобусы пригородных маршрутов будут ходить по летнему расписанию. Также начинается движение по садоводческим направлениям.

Перевозчик также принял решение отменить междугородние рейсы на неопределенный срок. По-прежнему из Кирова будут ходить автобусы только по маршруту № 230 - до Вятских Полян и № 219 - до Советска.

Маршрут №160 Киров-Шутовщина работает по графику выходного дня.

Такие меры применяются из-за ухудшающийся эпидемиологической ситуации.

ВАЖНО

Уточнить информацию вы можете в справочной автовокзала по телефону: +7 (8332) 41-06-80.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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