2020-04-29T17:51:28+03:00
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В Тюмени разыскивают родственников солдата из Кировской области

Останки красноармейца обнаружили в 2018 году
Алена Михайлова
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Родственников солдата просят обратиться в Тюменский поисковый центр. Фото: bogorodskoe43.ruРодственников солдата просят обратиться в Тюменский поисковый центр. Фото: bogorodskoe43.ru
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В Тюмени ищут родственников солдата, уроженца Кировской области. Об этом сообщил новостной интернет-портал Богородского района.

В начале мая 2018 года при проведении поисковых работ в Ржевском районе Тюменской области обнаружили останки лейтенанта-красноармейца. Установлено, что мужчина - Сакерин Сергей Федорович, 1921 года рождения, уроженец деревни Корнилово, Ляжмарского сельского Совета, Богородского района Кировской области. Информацию передали на родную землю. Теперь муниципальный архив Богородского муниципального округа просит родственников солдата откликнуться.

Всем, кто имеет какую-то информацию о погибшем или является его родственником, просьба обратиться в Тюменский областной поисковый центр по номеру телефона: (3452)20-45-52, 8 (909) 740-14-24, Екатерина. Также ее можно найти в соцсетях.

Также богородский муниципалитет просит откликнуться родственников Зорина Алексея Антоновича, уроженца деревни Холды, Панфиловского сельского Совета, Богородского района Кировской области. Известно, что мужчина родился в 1907 году и погиб 25 августа 1943 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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