2020-04-29T17:27:57+03:00
Общество

Дорога на Сидоровку вновь «уплыла»

Рабочие планируют отсыпать места размытия щебнем
Виктор Карпов
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Сейчас бригада «Гордормостстроя» пытается привести дорогу в порядок. Фото: admkirov.ruСейчас бригада «Гордормостстроя» пытается привести дорогу в порядок. Фото: admkirov.ru
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Жители Кирова продолжают жаловаться на состояние дороги Киров-Сидоровка. В последний раз администрация пыталась спасти трассу 17 апреля. Тогда грунтовку размыло из-за обильного таяния снега. На место даже выезжал заместитель главы администрации Кирова Дмитрий Осипов. Он поручил руководству ГДМС держать ситуацию с дорогой на ежедневном контроле. Несмотря на все обещания, ситуация повторилась вновь.

- Дорогая администрация, долго будут мучиться жители поселка Сидоровка. Дороги как не было ,так ее и нет, автобусы ходят как попало, - рассказала одна из жительниц города в паблике «Злой Кировчанин». - Где финансы, которые выделялись на ремонт трассы? Мы тоже хотим ездить по хорошей дороге.

Сейчас бригада «Гордормостстроя» пытается привести дорогу в порядок. Рабочие планируют отсыпать места размытия щебнем.

Отметим, что ситуация с дорогой повторяется ежегодно. Как только снег тает, грунтовую дорогу размывает, и ездить по ней становится невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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