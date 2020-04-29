Жительница Кировской области лишилась 30 тысяч рублей, поверив в «пособие во время коронавируса»

29 Апр 2020 2020-04-29T14:38:09+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе города Кирова. На этот раз жертвой злоумышленников стала 49-летняя жительница Кировской области. Женщине в социальной сети пришло сообщение от дочери, что «соблюдающим самоизоляцию во время коронавируса полагается пособие от центра занятости». Для перевода «дочь» попросила реквизиты банковской карты. После чего со счета доверчивой женщины списали 30 тысяч рублей. Как оказалось позже, потерпевшая попалась на уловку мошенников, которые создали точную копию страницы ее дочери.

Ранее «Комсомолка» писала про новые способы мошенничества. Люди напуганы и готовы верить во что угодно, лишь бы уберечься от «заразы коронавирусной», и злоумышленники используют ее как новое непаханое поле для своих действий.

ИСТОЧНИК KP.RU