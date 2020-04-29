В Кирове два таксиста не смогли поделить дорогу

29 Апр 2020 2020-04-29T14:14:10+03:00

Два таксиста одной службы не смогли разъехаться на перекрестке. Фото: vk.com/gibdd43

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В Кирове два таксиста не поделили дорогу, в результате чего пострадал один человек. По информации областного УГИБДД, авария произошла 28 апреля в 23.40.

Разъехаться водители не смогли у дома №99 по улице Карла Маркса. Можно было бы подумать про конкуренцию, однако нет - обе машины принадлежали одной и той же службе такси. «Лада Веста», управляемая 20-летним водителем, и «Датсун», за рулем которого был 26-летний мужчина, столкнулись на нерегулируемом перекрестке. Оба таксиста отделались легким испугом, а вот 33-летний пассажир иномарки получил травмы. Впрочем, помощь медиков ему, к счастью, не понадобилась.

По сообщению ведомства, это единственное ДТП, произошедшее в Кирове и области за 28 апреля.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает всем участникам дорожного движения о режиме самоизоляции и рекомендует его соблюдать, покидая дом только в случае крайней необходимости. Если же вам все же пришлось куда-то выехать, будьте предельно внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU