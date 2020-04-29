2020-04-29T11:38:51+03:00
Происшествия

В Лузе из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок

Сейчас следователи проводят проверку по этому случаю
Алена Михайлова
Поделиться:
Не допускайте, чтобы ребенок оставался без присмотра.Не допускайте, чтобы ребенок оставался без присмотра.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Лузе из окна выпал трехлетний ребенок. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Несчастный случай произошел днем 28 марта. Мальчик выпал из окна с высоты второго этажа. К счастью, ребенок остался жив, однако ему потребовалась медицинская помощь. Позже его травмы охарактеризовали как «тяжкий вред здоровью».

Мама ребенка объяснила, что окно в тот момент было приоткрыто, чтобы проветрить квартиру, однако на нем стояла москитная сетка. Рядом с подоконником стоит мебель, и ранее мальчик уже залезал туда.

Сейчас идет доследственная проверка. По ее результатам вынесут процессуальное решение.

Следком Кировской области напоминает населению: каждый год в результате падения из окна регистрируются травмы и даже гибель детей. Зачастую причина этого - невнимательность родителей. Не оставляйте детей без присмотра, установите на окна фиксаторы, отодвиньте мебель от подоконника, чтобы ребенок не смог на него забраться, и обязательно объясните детям, что делать это опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» предлагает крупным компаниям и предприятиям услугу «Бесплатный вызов» всего за один рубль
В Лузе из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок
В Кирове замедлился темп паводка
Коронавирус в Кирове: в регионе зафиксировано более пятисот случаев заражения
В Кировской области предприниматели получат отсрочку по страховым взносам
В Кировской области у енотовидной собаки обнаружили бешенство
Карантин в Кировской области: предприниматели могут рассчитывать на поддержку
В Кирове запустили акцию помощи бездомным животным «Добрые сердца»
Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась
Хоккеисты кировской «Родины» помогли приюту для бездомных собак
Наши земляки продолжают возвращаться в Киров
В Кировской области прогнозируют выход на плато по коронавирусу
В Кировской области пожарные спасли из огня двух мужчин
Более 50 банков готовы подключиться к облачному решению «Ростелекома» по безопасности для единой биометрической системы
Мошенники похитили 11 миллионов у кировской пенсионерки
В Кировской области от укусов клещей пострадали 150 человек
В Кировской области на железной дороге погибли три человека
Кировчане могут купить сим-карту МегаФона в магазинах у дома
«Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных
Кировчанин создал сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе
Они спасают наши жизни
В Кирове благоустроят бульвар за 16 миллионов рублей
Где кировчанам купить полезные орехи и сухофрукты по доступным ценам?
В Кирове пьяный водитель мотороллера «Вятка» устроил ДТП
Коронавирус в Кирове: случаи заражения зафиксированы во всех районах города