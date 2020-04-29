В Лузе из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок

29 Апр 2020 2020-04-29T11:38:51+03:00

Не допускайте, чтобы ребенок оставался без присмотра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас следователи проводят проверку по этому случаю

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В Лузе из окна выпал трехлетний ребенок. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Несчастный случай произошел днем 28 марта. Мальчик выпал из окна с высоты второго этажа. К счастью, ребенок остался жив, однако ему потребовалась медицинская помощь. Позже его травмы охарактеризовали как «тяжкий вред здоровью».

Мама ребенка объяснила, что окно в тот момент было приоткрыто, чтобы проветрить квартиру, однако на нем стояла москитная сетка. Рядом с подоконником стоит мебель, и ранее мальчик уже залезал туда.

Сейчас идет доследственная проверка. По ее результатам вынесут процессуальное решение.

Следком Кировской области напоминает населению: каждый год в результате падения из окна регистрируются травмы и даже гибель детей. Зачастую причина этого - невнимательность родителей. Не оставляйте детей без присмотра, установите на окна фиксаторы, отодвиньте мебель от подоконника, чтобы ребенок не смог на него забраться, и обязательно объясните детям, что делать это опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU