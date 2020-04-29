2020-04-29T11:29:50+03:00
Общество

В Кирове замедлился темп паводка

Уровень реки составляет +407сантиметров от нулевого поста
Виктор Карпов
Поделиться:
Вятка «подросла» всего на 13 сантиметров. Фото: admkirov.ruВятка «подросла» всего на 13 сантиметров. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

За минувшие трое суток Вятка «подросла» всего на 13 сантиметров. На 29 апреля уровень реки составляет +407 сантиметров от нулевого поста.

В текущем году Гидрометцентр прогнозирует максимальный подъем воды на уровне 370-450 см.

- В ближайшие дни, вероятно, темп паводка замедлится, об этом говорят данные мониторинга состояния рек в Кировской области и в соседних регионах, - отмечают специалисты.

Сейчас затопленной остается улица Лесозаводская от моста через реку Хлыновку. На этом участке закрыто движение, объезд - по улице Хлыновской через Вересники.

- Подтоплений придомовых территорий на данный момент нет, - подчеркнули в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» предлагает крупным компаниям и предприятиям услугу «Бесплатный вызов» всего за один рубль
В Лузе из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок
В Кирове замедлился темп паводка
Коронавирус в Кирове: в регионе зафиксировано более пятисот случаев заражения
В Кировской области предприниматели получат отсрочку по страховым взносам
В Кировской области у енотовидной собаки обнаружили бешенство
Карантин в Кировской области: предприниматели могут рассчитывать на поддержку
В Кирове запустили акцию помощи бездомным животным «Добрые сердца»
Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась
Хоккеисты кировской «Родины» помогли приюту для бездомных собак
Наши земляки продолжают возвращаться в Киров
В Кировской области прогнозируют выход на плато по коронавирусу
В Кировской области пожарные спасли из огня двух мужчин
Более 50 банков готовы подключиться к облачному решению «Ростелекома» по безопасности для единой биометрической системы
Мошенники похитили 11 миллионов у кировской пенсионерки
В Кировской области от укусов клещей пострадали 150 человек
В Кировской области на железной дороге погибли три человека
Кировчане могут купить сим-карту МегаФона в магазинах у дома
«Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных
Кировчанин создал сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе
Они спасают наши жизни
В Кирове благоустроят бульвар за 16 миллионов рублей
Где кировчанам купить полезные орехи и сухофрукты по доступным ценам?
В Кирове пьяный водитель мотороллера «Вятка» устроил ДТП
Коронавирус в Кирове: случаи заражения зафиксированы во всех районах города