В Кирове замедлился темп паводка
За минувшие трое суток Вятка «подросла» всего на 13 сантиметров. На 29 апреля уровень реки составляет +407 сантиметров от нулевого поста.
В текущем году Гидрометцентр прогнозирует максимальный подъем воды на уровне 370-450 см.
- В ближайшие дни, вероятно, темп паводка замедлится, об этом говорят данные мониторинга состояния рек в Кировской области и в соседних регионах, - отмечают специалисты.
Сейчас затопленной остается улица Лесозаводская от моста через реку Хлыновку. На этом участке закрыто движение, объезд - по улице Хлыновской через Вересники.
- Подтоплений придомовых территорий на данный момент нет, - подчеркнули в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU