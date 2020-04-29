В Кирове замедлился темп паводка

29 Апр 2020 2020-04-29T11:29:50+03:00

Вятка «подросла» всего на 13 сантиметров. Фото: admkirov.ru

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За минувшие трое суток Вятка «подросла» всего на 13 сантиметров. На 29 апреля уровень реки составляет +407 сантиметров от нулевого поста.

В текущем году Гидрометцентр прогнозирует максимальный подъем воды на уровне 370-450 см.

- В ближайшие дни, вероятно, темп паводка замедлится, об этом говорят данные мониторинга состояния рек в Кировской области и в соседних регионах, - отмечают специалисты.

Сейчас затопленной остается улица Лесозаводская от моста через реку Хлыновку. На этом участке закрыто движение, объезд - по улице Хлыновской через Вересники.

- Подтоплений придомовых территорий на данный момент нет, - подчеркнули в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU