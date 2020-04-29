Коронавирус в Кирове: в регионе зафиксировано более пятисот случаев заражения

29 Апр 2020 2020-04-29T11:18:34+03:00

Сейчас семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По состоянию на 29 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 515 случаев заражения коронавирусом;

- 42 случай выздоровления;

- 4 случая смерти;

- 5296 взрослых кировчанин и 597 детей находятся на домашнем карантине;

- 2606 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 35680 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

В Кировской области коронавирус выявили еще у 26 человек. В противовес им из инфекционной больницы выписали еще одного выздоровевшего пациента. Сейчас все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах. Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное, у семерых человек - тяжелое.

Болезнь продолжает распространяться по региону: коронавирус впервые зафиксировали в Кильмезском и Верхошижемском районе. На сегодняшний день, 29 апреля, инфекцию нашли в 28 районах области и ее центре.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Позаботьтесь о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU