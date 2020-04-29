В Кировской области предприниматели получат отсрочку по страховым взносам

29 Апр 2020 2020-04-29T09:55:13+03:00

Отсрочка по выплатам будет действовать от 4 до 6 месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Предприятия малого и среднего бизнеса получат помощь в период карантина. Одной из мер поддержки является отсрочка по страховым взносам. Соответствующее постановление подписал премьер министр России Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства области рассказали, что кировские бизнесмены смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Отсрочка по выплатам будет действовать от 4 до 6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года.

Отметим, что отсрочка предоставляется только тем предпринимателям, которые официально зарегистрированы в едином реестре субъектов МСП.

Ранее мы писали, что Госинспекция труда и Министерство охраны окружающей среды Кировской области отменили проверки МСП в 2020 году. Кроме того, предприниматели получат отсрочку по налогам. Помимо этого, в области запущена «горячая линия» для предпринимателей. Она работает на базе Центра «Мой бизнес» по номеру 8 (8332) 410-410.

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ИСТОЧНИК KP.RU