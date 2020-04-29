В Кировской области у енотовидной собаки обнаружили бешенство

29 Апр 2020 2020-04-29T09:54:28+03:00

Это пятый случай заражения в текущем году

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В пятницу, 24 апреля, в Оричевском районе зарегистрировали случай бешенства у енотовидной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Кировской области.

В ведомстве отмечают, что это уже пятый случай бешенства в текущем году на территории Кировской области. Специалисты просят не подходить к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться их поймать, не подпускать к ним детей. Если вас укусило животное, необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания.

Информацию о бродячих животных просят незамедлительно передавать в администрации муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU