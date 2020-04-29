2020-04-29T09:33:34+03:00
Общество

Карантин в Кировской области: предприниматели могут рассчитывать на поддержку

Новые антикризисные заемные продукты представил Центр «Мой бизнес»
Алина Сашина
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Воспользоваться льготными займами могут представители бизнеса, которые зарегистрированы и работают на территории города Кирова и Кировской области. Фото: kirovreg.ruВоспользоваться льготными займами могут представители бизнеса, которые зарегистрированы и работают на территории города Кирова и Кировской области. Фото: kirovreg.ru
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Воспользоваться новыми мерами поддержки могут предприниматели города Кирова и области

Новые продукты для поддержки предпринимателей Кировской области в условиях карантина представил Центр «Мой бизнес». Он предлагает займы «Антикризис» и «Онлайн старт».

Первый пакет дает возможность получить 500 тысяч рублей по ставке 2,75% годовых. Средства можно использовать для изготовления средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, пополнения оборотных средств, оплаты аренды, выплаты зарплаты. Займ предоставляется на два года.

Продуктом «Онлайн старт» могут воспользоваться предприниматели, которые адаптировали бизнес под условия карантина. Например, стали торговать дистанционно. Размер займа - 100 тысяч рублей по ставке 5,5% годовых на 12 месяцев.

Кировский областной фонд поддержки предпринимательства также расширил список заемных продуктов. Например, предприниматели, продолжающие торговать во время половодья в селах и деревнях в зонах затопления, могут получить микрозайм до 4 млн рублей по ставке 2% годовых. Средства предназначены для досрочного закупа продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Перечень таких населенных пунктов утвержден постановлением правительства Кировской области от 15.10.2012 № 323.

Предприниматели, продающие печатную продукцию в киосках тоже могут получить льготный займ со ставкой 3% годовых. Таким же займом могут воспользоваться МСП, работающие в сфере народных художественных промыслов.

Предприниматели из моногородов, бизнесвумен, социальные предприниматели и те, кто работает на экспорт, могут получить деньги на развитие бизнеса по ставке 4,5% годовых.

Воспользоваться льготными займами могут представители бизнеса, которые зарегистрированы и работают на территории города Кирова и Кировской области.

Подробную информацию можно узнать на едином информационном портале мойбизнес-43.рф или по телефонам: 8 (8332) 648-649 и 46-10-06. Кроме того, на базе Центра «Мой бизнес» по номеру 8 (8332) 410-410 для предпринимателей работает «горячая линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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