2020-04-29T07:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кирове запустили акцию помощи бездомным животным «Добрые сердца»

Она начнется 28 апреля и продлится до 24 мая
Анастасия РОМАНОВА
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Животным нужны готовые корма, витамины и крупы. Фото: admkirov.ruЖивотным нужны готовые корма, витамины и крупы. Фото: admkirov.ru
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Кировчан просят помочь бездомным животным, живущим в приютах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Центр местной активности Октябрьского района, располагающийся на улице Преображенской, 74, запускает акцию «Добрые сердца». Она стартовала 28 апреля и направлена на помощь приютским животным. Каждый неравнодушный горожанин может внести свой вклад и сделать доброе дело.

ЦМА сообщает, что животным нужны готовые корма, витамины и крупы. Также для питомцев принимают игрушки, миски и бинты.

Акция продлится до 24 мая. Все подробности, если вы готовы помочь бездомным животным, можно узнать по телефону: 8-912-734-36-07.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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