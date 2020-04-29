В Кирове запустили акцию помощи бездомным животным «Добрые сердца»
Кировчан просят помочь бездомным животным, живущим в приютах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Центр местной активности Октябрьского района, располагающийся на улице Преображенской, 74, запускает акцию «Добрые сердца». Она стартовала 28 апреля и направлена на помощь приютским животным. Каждый неравнодушный горожанин может внести свой вклад и сделать доброе дело.
ЦМА сообщает, что животным нужны готовые корма, витамины и крупы. Также для питомцев принимают игрушки, миски и бинты.
Акция продлится до 24 мая. Все подробности, если вы готовы помочь бездомным животным, можно узнать по телефону: 8-912-734-36-07.
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