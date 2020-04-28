Коронавирус в Кирове: еще одна пациентка скончалась

28 Апр 2020 2020-04-28T19:50:34+03:00

Женщину госпитализировали 23 апреля, и на следующие сутки ее состояние ухудшилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это уже четвертая жертва инфекции в нашем региона

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По сообщению группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», сегодня, 28 апреля, в инфекционном госпитале скончалась еще одна пациентка с подтвержденным диагнозом. 62-летняя женщина, жительница Яранска, находилась в группе риска по сопутствующим заболеваниям.

Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, пациентку госпитализировали 23 апреля. Уже на следующие сутки ее состояние начало ухудшаться, и женщину перевели на аппарат ИВЛ. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, сейчас в инфекционных стационарах находятся и зараженные коронавирусом кировчане, и их контактные лица. В тяжелом состоянии находятся 8 человек. Пациентов, нуждающихся в подключении к ИВЛ, на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU