2020-04-28T17:46:31+03:00
Общество

Хоккеисты кировской «Родины» помогли приюту для бездомных собак

Спортсмены передали 100 килограммов корма
Виктор Карпов
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Хоккеисты помогли выгулять собак. Фото: vk.com/hcrodinakirovХоккеисты помогли выгулять собак. Фото: vk.com/hcrodinakirov
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В субботу, 25 апреля, хоккеисты кировской «Родины» посетили приют для бездомных собак.. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Спортсмены передали приюту 100 килограммов корма. Хоккеисты также помогли выгулять собак.

- Для меня эта поездка была, в первую очередь, большой радостью, так как я очень люблю животных, особенно собак, - отметил защитник кировского клуба Илья Кузьмин. - Поэтому я с удовольствием провел время.

Спортсмены также помогли с заготовкой дров. Хоккеисты призывают всех неравнодушных кирвчан присоединиться к волонтерской акции.

- Очень надеюсь, что люди, увидевшие этот призыв, тоже откликнутся и захотят сделать доброе дело, - поделился Илья Кузьмин.

Сейчас клуб планирует продолжить волонтерскую деятельность в рамках акции #МыВместе. Хоккеисты помогут пенсионерам, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникоам. Спортсмены формируют продуктовые наборы и разносят их нуждающимся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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