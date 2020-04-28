Хоккеисты кировской «Родины» помогли приюту для бездомных собак
В субботу, 25 апреля, хоккеисты кировской «Родины» посетили приют для бездомных собак.. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Спортсмены передали приюту 100 килограммов корма. Хоккеисты также помогли выгулять собак.
- Для меня эта поездка была, в первую очередь, большой радостью, так как я очень люблю животных, особенно собак, - отметил защитник кировского клуба Илья Кузьмин. - Поэтому я с удовольствием провел время.
Спортсмены также помогли с заготовкой дров. Хоккеисты призывают всех неравнодушных кирвчан присоединиться к волонтерской акции.
- Очень надеюсь, что люди, увидевшие этот призыв, тоже откликнутся и захотят сделать доброе дело, - поделился Илья Кузьмин.
Сейчас клуб планирует продолжить волонтерскую деятельность в рамках акции #МыВместе. Хоккеисты помогут пенсионерам, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникоам. Спортсмены формируют продуктовые наборы и разносят их нуждающимся.
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ИСТОЧНИК KP.RU