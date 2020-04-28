2020-04-28T17:49:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Наши земляки продолжают возвращаться в Киров

По данным регионального УМВД, в область вернулись более 8000 человек
Карина Нагисова
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Накануне в Киров вернули наших земляков, прилетевших из Бангкока в Самару.Накануне в Киров вернули наших земляков, прилетевших из Бангкока в Самару.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Кировчане продолжают возвращаться домой из-за границы. Накануне, 27 апреля, в регион организовали доставку трех наших земляков, прилетевших из Бангкока в Самару. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

По месту пребывания, как оказалось, обсерваторы были уже заполнены, поэтому вернувшихся повезли сразу на родину. Кировчан разместили в Кирово-Чепецком районе, в обсерваторе «Солнечный».

Минтранспорта региона предложили проработать вопрос возвращения наших земляков домой. По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, совместно с Минздравом необходимо создать специальный регламент перевозок таких кировчан, чтобы они проходили на системной основе и такие рейсы продолжались.

Всего же по данным местного УМВД, в регион вернулись более восьми тысяч человек - трудовых мигрантов и студентов. Приток населения из эпиднеблагополучных районах в большинстве своем наблюдается в 14 районах области и ее центре.

Первый зампред также обратился к главам муниципалитетов региона, подчеркнув, что необходимо сохранять в тайне персональные данные кировчан, зараженных коронавирусом. Ряд глав районов допустили распространение личной информации и подвергли опасности жителей, который и так находятся в неприятной ситуации, что абсолютно недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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