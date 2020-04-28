Наши земляки продолжают возвращаться в Киров
Кировчане продолжают возвращаться домой из-за границы. Накануне, 27 апреля, в регион организовали доставку трех наших земляков, прилетевших из Бангкока в Самару. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
По месту пребывания, как оказалось, обсерваторы были уже заполнены, поэтому вернувшихся повезли сразу на родину. Кировчан разместили в Кирово-Чепецком районе, в обсерваторе «Солнечный».
Минтранспорта региона предложили проработать вопрос возвращения наших земляков домой. По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, совместно с Минздравом необходимо создать специальный регламент перевозок таких кировчан, чтобы они проходили на системной основе и такие рейсы продолжались.
Всего же по данным местного УМВД, в регион вернулись более восьми тысяч человек - трудовых мигрантов и студентов. Приток населения из эпиднеблагополучных районах в большинстве своем наблюдается в 14 районах области и ее центре.
Первый зампред также обратился к главам муниципалитетов региона, подчеркнув, что необходимо сохранять в тайне персональные данные кировчан, зараженных коронавирусом. Ряд глав районов допустили распространение личной информации и подвергли опасности жителей, который и так находятся в неприятной ситуации, что абсолютно недопустимо.
ИСТОЧНИК KP.RU