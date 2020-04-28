2020-04-28T17:08:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области прогнозируют выход на плато по коронавирусу

Сейчас резкого подъема заболеваемости в регионе нет благодаря введенным ограничениям
Ася Сорина
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Кировская область остается на стабильном уровне по заболеваемости коронавирусом.Кировская область остается на стабильном уровне по заболеваемости коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Кировская область может выйти на плато по коронавирусу при соблюдени режима самоизоляции. Такое мнение было высказано на очередном собрании областного оперштаба.

По сообщению Роспотребнадзора, чаше всего заболевшие - трудоспособные кировчане в возрасте от 30 до 64 лет. Это 64% от всего числа заразившихся. А самые распространенные пути заражения в регионе - завезенные извне. Иными словами, чаще всего инфекция «приезжает» с вахтовиками и кировчанами, находившимися за границей страны либо области. Есть и другие, менее распространенные пути - например, в общественном транспорте или на работе внутри региона. Также в 120 случаях (25,5% от общего числа) место заражения установить не удалось.

Глава кировского управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова подчеркнула, что благодаря введенным в регионе ограничениям заболеваемость удерживается на стабильном уровне, в виде плато - без резкого подъема. Однако, по ее словам, работу с населением по мерам самоизоляции необходимо усилить, так как сейчас заразиться можно где угодно.

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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