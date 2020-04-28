В Кировской области прогнозируют выход на плато по коронавирусу
Кировская область может выйти на плато по коронавирусу при соблюдени режима самоизоляции. Такое мнение было высказано на очередном собрании областного оперштаба.
По сообщению Роспотребнадзора, чаше всего заболевшие - трудоспособные кировчане в возрасте от 30 до 64 лет. Это 64% от всего числа заразившихся. А самые распространенные пути заражения в регионе - завезенные извне. Иными словами, чаще всего инфекция «приезжает» с вахтовиками и кировчанами, находившимися за границей страны либо области. Есть и другие, менее распространенные пути - например, в общественном транспорте или на работе внутри региона. Также в 120 случаях (25,5% от общего числа) место заражения установить не удалось.
Глава кировского управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова подчеркнула, что благодаря введенным в регионе ограничениям заболеваемость удерживается на стабильном уровне, в виде плато - без резкого подъема. Однако, по ее словам, работу с населением по мерам самоизоляции необходимо усилить, так как сейчас заразиться можно где угодно.
Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU