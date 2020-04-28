2020-04-28T16:50:49+03:00
Происшествия

В Кировской области пожарные спасли из огня двух мужчин

Пострадавших эвакуировали и передали бригаде «скорой»
Виктор Карпов
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В жилом доме по переулку Никитина в городе Уржум произошел пожар. Фото: 43.mchs.gov.ruВ жилом доме по переулку Никитина в городе Уржум произошел пожар. Фото: 43.mchs.gov.ru
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24 апреля в жилом доме в городе Уржуме произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МСЧ по Кировской области.

В пятницу, 24 апреля, в 19.03 бригада 18-й пожарно-спасательной части выехала на вызов. В переулке Никитина горел жилой дом. Внутри было сильное задымление.

Спасатели услышали крик о помощи. Не теряя времени, они выломали окно и увидели мужчину, едва державшегося на ногах. Спасенный сообщил, что внутри остался хозяин дома.

Бригада спасателей в составе Александра Ислентьева, Михаила Кряжевских и Владимира Смородинова отправилась на поиски второго мужчины. Добравшись до очага пожара, сотрудники МЧС быстро потушили пламя и начали осматривать помещение. В одной из комнат обнаружили хозяина дома. Мужчина лежал на полу без сознания. Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде «скорой».

Сотрудники МЧС быстро потушили пламя. Фото: 43.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС быстро потушили пламя. Фото: 43.mchs.gov.ru

По факту возгорания проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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