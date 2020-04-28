2020-04-28T15:38:20+03:00
Происшествия

Мошенники похитили 11 миллионов у кировской пенсионерки

Женщина решила вложить деньги в ценные бумаги
Виктор Карпов
Поделиться:
По факту мошенничества возбуждено уголовное делоПо факту мошенничества возбуждено уголовное делоФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 70-летняя пенсионерка из города Кирова. Женщина решила вложить деньги в ценные бумаги. Она нашла в интернете сайт с предложением заработка на торговле валютой, акциями и драгоценными металлами.

После регистрации пенсионерке позвонил «финансовый консультант». Мужчина предложил ей помощь в проведении операций на онлайн-бирже. На протяжении месяца женщина по инструкциям консультанта вкладывала деньги и совершала сделки. В итоге на виртуальном счете пенсионерка накопила 15 миллионов рублей.

Женщина решила вывести свои сбережения на банковскую карту. Для операции злоумышленики потребовали оплатить страховку и банковский сбор. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания мошенников. Однако обещанные деньги ей так и не пришли. Когда женщина поняла, что ее обманывают, она успела передать мошенникам более 11 млн рублей.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккеисты кировской «Родины» помогли приюту для бездомных собак
Наши земляки продолжают возвращаться в Киров
В Кировской области прогнозируют выход на плато по коронавирусу
В Кировской области пожарные спасли из огня двух мужчин
Более 50 банков готовы подключиться к облачному решению «Ростелекома» по безопасности для единой биометрической системы
Мошенники похитили 11 миллионов у кировской пенсионерки
В Кировской области от укусов клещей пострадали 150 человек
В Кировской области на железной дороге погибли три человека
Кировчане могут купить сим-карту МегаФона в магазинах у дома
«Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных
Кировчанин создал сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе
Они спасают наши жизни
В Кирове благоустроят бульвар за 16 миллионов рублей
Где кировчанам купить полезные орехи и сухофрукты по доступным ценам?
В Кирове пьяный водитель мотороллера «Вятка» устроил ДТП
Коронавирус в Кирове: случаи заражения зафиксированы во всех районах города