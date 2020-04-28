Мошенники похитили 11 миллионов у кировской пенсионерки

28 Апр 2020 2020-04-28T15:38:20+03:00

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Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 70-летняя пенсионерка из города Кирова. Женщина решила вложить деньги в ценные бумаги. Она нашла в интернете сайт с предложением заработка на торговле валютой, акциями и драгоценными металлами.

После регистрации пенсионерке позвонил «финансовый консультант». Мужчина предложил ей помощь в проведении операций на онлайн-бирже. На протяжении месяца женщина по инструкциям консультанта вкладывала деньги и совершала сделки. В итоге на виртуальном счете пенсионерка накопила 15 миллионов рублей.

Женщина решила вывести свои сбережения на банковскую карту. Для операции злоумышленики потребовали оплатить страховку и банковский сбор. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания мошенников. Однако обещанные деньги ей так и не пришли. Когда женщина поняла, что ее обманывают, она успела передать мошенникам более 11 млн рублей.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU