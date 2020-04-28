В Кировской области от укусов клещей пострадали 150 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T15:32:42+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области рассказали, что в текущем году от укусов клещей пострадали 150 человек, в том числе 43 ребенка. Всем обратившимся в больницу оказали медицинскую помощью .

Специалисты ведомства прогнозируют, что основной пик активизации клещей придется на май-июнь. Также жителям напоминают, что в Кировской области эти насекомые являются переносчиками вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза.

ВАЖНО

Напоминаем, если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите насекомое как можно ближе к вашей коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области».

Если окажется, что вы все-таки «подцепили» одну из переносимых инфекций, необходимо срочно обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач назначит вам нужные лекарства для профилактики и медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU