Кировчанин создал сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе
Кировчанин разработал сайт, визуализирующий статистику заражений коронавирусом в нашем регионе. По информации с портала, на нем представлена только визуальная составляющая - данные создатель ресурса берет из официальных источников: областные Минздрав и Роспотребнадзор.
На сайте представлена карта Кировской области, поделенная на районы, которые выделены красным цветом в зависимости от количества случаев заражений в них. Чем больше зафиксировано заболевших, тем ярче цвет. Кроме того, при наведении на нужный район показывается количество случаев заражения, зафиксированных в нем.
Под картой также находится три графика: по количеству подтвержденных случаев, общая статистика заболевания по региону и скорость распространения вируса. Последний показывает сравнение Кировской области с Москвой, Италией и Россией в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU