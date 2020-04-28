2020-04-28T13:49:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчанин создал сайт с визуализацией статистики по коронавирусу в нашем регионе

На портале есть карта районов, графики и сравнение с другими местами распространения инфекции
Анастасия Трефилова
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Районы выделены красным цветом в зависимости от количества случаев заражений в них. Фото: denywhite.ru/covid/Районы выделены красным цветом в зависимости от количества случаев заражений в них. Фото: denywhite.ru/covid/
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Кировчанин разработал сайт, визуализирующий статистику заражений коронавирусом в нашем регионе. По информации с портала, на нем представлена только визуальная составляющая - данные создатель ресурса берет из официальных источников: областные Минздрав и Роспотребнадзор.

На сайте представлена карта Кировской области, поделенная на районы, которые выделены красным цветом в зависимости от количества случаев заражений в них. Чем больше зафиксировано заболевших, тем ярче цвет. Кроме того, при наведении на нужный район показывается количество случаев заражения, зафиксированных в нем.

Под картой также находится три графика: по количеству подтвержденных случаев, общая статистика заболевания по региону и скорость распространения вируса. Последний показывает сравнение Кировской области с Москвой, Италией и Россией в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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