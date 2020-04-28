Они спасают наши жизни

28 Апр 2020 2020-04-28T12:54:55+03:00

Ежегодно бригады КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» осуществляют более 380 000 выездов и вылетов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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28 апреля 1898 года были открыты две первые Станции скорой помощи при полицейских участках Москвы. Там имелись повозки, на которых выезжали врач, санитар и фельдшер. Сначала вызовы принимали только с улицы, причем официально подать просьбу о выезде мог только полицейский, дворник или сторож. И спасали в то время бригады «скорой» в основном пьяных.

В Кирове Станция скорой медицинской помощи была организована в феврале 1926 года по распоряжению Вятского горздравотдела.

Сейчас в состав КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» входят:

– оперативный отдел с Единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи;

– 4 подстанций скорой медицинской помощи, расположенные в г. Кирове;

– 63 отделения, расположенные в 39 районах Кировской области;

– отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи;

– территориальный центр медицины катастроф.

Ежегодно бригады скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» осуществляют более 380 000 выездов и вылетов.

Сегодня поздравления с Днем скорой помощи получают люди, от чьего профессионализма зачастую зависит жизнь больного. Серьезное ухудшение самочувствия человека на дому и на работе, аварии и катастрофы, несчастные случаи - вот неполный список мест, где без медика практически не обойтись.

Благодарим всех работников скорой помощи за ваш нелегкий благородный труд! Желаем благополучия и здоровья всем сотрудникам, хорошего праздничного настроения и поменьше экстренных выездов!

ИСТОЧНИК KP.RU