В Кирове благоустроят бульвар за 16 миллионов рублей
На улице Ломоносова от Московской до Лепсе начался ремонт тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На бульварной части улицы установят новые скамейки и светильники. Также планируют полностью обновить тротуар на участке - 2 км 794 м. На ремонт потратят 16 миллионов рублей.
Работы по благоустройству завершатся в августе.
Планируют полностью обновить тротуар. Фото: admkirov.ru
Ранее мы писали, что в Кирове продолжается ремонт дворов и тротуаров. До конца сентября в областном центре должны отреставрировать 36 дворов и 48 тротуаров. Помимо этого, на 2021 год запланирована масштабная реконструкция парка имени С. М. Кирова.
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ИСТОЧНИК KP.RU