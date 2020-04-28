В Кирове благоустроят бульвар за 16 миллионов рублей

28 Апр 2020 2020-04-28T12:55:06+03:00

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На улице Ломоносова от Московской до Лепсе начался ремонт тротуаров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Работы проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На бульварной части улицы установят новые скамейки и светильники. Также планируют полностью обновить тротуар на участке - 2 км 794 м. На ремонт потратят 16 миллионов рублей.

Работы по благоустройству завершатся в августе.

Планируют полностью обновить тротуар. Фото: admkirov.ru

Ранее мы писали, что в Кирове продолжается ремонт дворов и тротуаров. До конца сентября в областном центре должны отреставрировать 36 дворов и 48 тротуаров. Помимо этого, на 2021 год запланирована масштабная реконструкция парка имени С. М. Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU