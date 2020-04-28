2020-04-28T12:21:36+03:00
Происшествия

В Кирове пьяный водитель мотороллера «Вятка» устроил ДТП

На мужчину составлен административный протокол
Виктор Карпов
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Виновником аварии оказался 32-летний пьяный бесправник на мотороллере «Вятка». vk.com/gibdd43Виновником аварии оказался 32-летний пьяный бесправник на мотороллере «Вятка». vk.com/gibdd43
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В понедельник, 27 апреля, в Кирове на улице Северное Кольцо произошла авария . Об этом рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Виновником аварии оказался 32-летний пьяный бесправник на мотороллере «Вятка». На улице Северное Кольцо водитель протаранил «Ладу Приору». После столкновения мотороллер отлетел в стоящий на обочине автомобиль «Лада Ларгус». В результате происшествия водитель мотороллера получил травмы, но помощь врачей ему не понадобилась.

Сейчас на мужчину составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.

27 апреля на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых три человека травмированы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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