Коронавирус в Кирове: случаи заражения зафиксированы во всех районах города
По состоянию на 28 апреля в Кировской области зарегистрировано:
- 489 случаев заражения коронавирусом;
- 41 случай выздоровления;
- 3 случая смерти;
- 4604 взрослых кировчанина и 571 ребенок находятся на домашнем карантине;
- 1750 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;
- 1436 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;
- 34047 человек в регионе прошли тест на коронавирус.
По данным правительства Кировской области, наибольшее количество заразившихся зафиксировано в областном центре - 183 случая. Заболевшие выявлены во всех районах города.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
В Кировской области зарегистрировали еще 24 случая заражения коронавирусом. Теперь их количество составляет 489. Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. Состояние госпитализированных разной степени тяжести, однако преимущественно удовлетворительное.
Еще трое заразившихся коронавирусом победили болезнь. Их уже выписали из инфекционных стационаров.
Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU