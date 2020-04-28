Коронавирус в Кирове: случаи заражения зафиксированы во всех районах города

28 Апр 2020 2020-04-28T12:09:43+03:00

Из местной лаборатории пришло еще 24 подтверждения диагноза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас общее число заболевших новой инфекцией за весь период составляет 489

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По состоянию на 28 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 489 случаев заражения коронавирусом;

- 41 случай выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4604 взрослых кировчанина и 571 ребенок находятся на домашнем карантине;

- 1750 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1436 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 34047 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

По данным правительства Кировской области, наибольшее количество заразившихся зафиксировано в областном центре - 183 случая. Заболевшие выявлены во всех районах города.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области зарегистрировали еще 24 случая заражения коронавирусом. Теперь их количество составляет 489. Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме. Состояние госпитализированных разной степени тяжести, однако преимущественно удовлетворительное.

Еще трое заразившихся коронавирусом победили болезнь. Их уже выписали из инфекционных стационаров.

Убедительно просим кировчан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU