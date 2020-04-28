2020-04-28T11:55:30+03:00
Общество

В Кирове детскую клиническую больницу отремонтируют за 142 миллиона рублей

Работы должны завершиться до 1 марта 2021 года
Виктор Карпов
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Над двухэтажным пристроем корпуса №1 появятся еще три этажа. Фото: medkirov.ruНад двухэтажным пристроем корпуса №1 появятся еще три этажа. Фото: medkirov.ru
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В Кирове собираются ремонтировать детскую клиническую больницу по улице Менделеева, 16. Аукцион был объявлен на портале «Госзакупок». Победителем стало ООО «Гражданремстрой». Эта организация и будет ремонтировать здание больницы.

Сумма контракта составляет 142 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен реконструировать надземный переход между корпусами №1 и №5. Также над двухэтажным пристроем корпуса №1 появятся еще три этажа. На третьем этаже откроют палаты педиатрического отделения, на четвертом этаже - операционные общего профиля, а на пятом этаже будет техническое помещение.

Работы должны завершиться до 1 марта 2021 года. Помимо этого, подрядчик предоставит гарантию на пять лет. Отметим, что сумма контракта является твердой и не может изменяться в ходе работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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