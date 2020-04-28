2020-04-28T11:20:46+03:00
Происшествия

В реке Луза утонул 30-летний рыбак

Лодка перевернулась, и мужчина не смог выплыть
Анастасия РОМАНОВА
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Лодка рыбака перевернулась, и он не смог выплыть. Фото: pixabay.comЛодка рыбака перевернулась, и он не смог выплыть. Фото: pixabay.com
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В Лузском районе утонул 30-летний молодой человек. Трагедия произошла 27 апреля на реке близ деревни Куликово. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Мужчина пошел на реку Лузу, чтобы порыбачить. Пока неизвестно достоверно, что произошло, однако лодка перевернулась. Рыбак не смог выплыть и утонул. По сообщению ведомства, это случилось около 17 часов.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Кировчанам напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах. Особое внимание необходимо уделить детям и не пускать их к воде без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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