Кировчанка заплатит штраф за незаконную отправку крупного рогатого скота на убой

28 Апр 2020 2020-04-28T10:57:04+03:00

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Жительнице Оричевского района дали штраф за отправку животных на убой. Об этом сообщил областной Следком.

Обвиняемая - бывшая начальница Оричевской районной станции по борьбе с болезнями животных. В 2018-2019 годах ей захотелось немного разгрузить себя и сотрудников. Ну и еще премии получить. Выход нашелся простой: женщина вносила в свидетельства о прохождении крупным рогатым скотом ветеринарного контроля неверную информацию. И, как итог, животных отправляли на убой. Вскоре об этом узнало областное УФСБ.

На женщину завели уголовное дело по статье «служебный подлог». Быть начальницей станции она сразу, как следствие, перестала. Вину в своем преступлении она признала полностью. Ввиду смягчающих обстоятельств (отсутствие судимости, преступление небольшой тяжести) суд по ходатайству следователя отменил уголовное наказание и вместо него назначил штраф - 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU