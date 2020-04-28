Озера Ширей и Бездонное - в списке «Семи чудес Арбажского района»

28 Апр 2020 2020-04-28T10:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Постановление о границах гидрологических памятников природы подписали в правительстве Кировской области. Эту работу провели в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Озеро Бездонное (Нефедовское) расположено на правом берегу реки Кокшаги. Оно появилось на месте глубокого провала на склоне правого берега этой речки. Диаметр котловины - 250 метров. Но озеро сильно заросло у берегов, из-за чего водная гладь очень маленькая - не более 10 метров. Озеро довольно глубокое - до 18 метров. Из-за этого вода кажется темной, хотя на самом деле она прозрачная. Охраняемая площадь 7,34 га.

Раньше местные жители рассказывали легенду, что на месте озера стояла церковь. Но одно из богослужений прошло с пьяным весельем, песнями и танцами. После этого архиерей проклял это место. Церковь ушла под землю, а там, где она стояла появилось озеро.

Озеро Ширей образовалось в результате расширения русла реки Боковой. Его площадь 45,88 га. Озеро очень длинное - 8 км, но не широкое - от 20 до 100 метров. И довольно глубокое - до семи метров. Озеро находится на территории Пижемского заказника. На его берегах любят отдыхать местные жители.

Оба озера находятся в Арбажском районе. И как сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды, являются гидрологическими природными памятниками.

По итогам опроса читателей газеты «Арбажские вести» озера были внесены в список «Семи чудес Арбажского района».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU