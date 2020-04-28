2020-04-28T10:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В кировские детсады ходят более трех тысяч ребят

Сейчас в городских дошкольных учреждениях работают 273 дежурные группы
Анастасия РОМАНОВА
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С детьми в зависимости от их возраста занимаются педагоги.С детьми в зависимости от их возраста занимаются педагоги.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Число кировских малышей, которых приводят в детские сады на время карантина, увеличилось снова. На текущей неделе количество ребят, посещающих дежурные группы, составляет 3389 - на 90 больше, чем на предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что сейчас в кировских детских садах работают 273 дежурные группы. Их посещают дети, чьи родители работают во время карантина. В дошкольных учреждениях соблюдают все меры профилактики: в помещениях ежедневно проводят санитарную уборку, а сами ребята, как и сотрудники, постоянно находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в дежурных группах дети также обеспечены полноценным пятиразовым питанием. В зависимости от возраста с ним занимаются педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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