В кировские детсады ходят более трех тысяч ребят

28 Апр 2020 2020-04-28T10:45:16+03:00

С детьми в зависимости от их возраста занимаются педагоги. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Число кировских малышей, которых приводят в детские сады на время карантина, увеличилось снова. На текущей неделе количество ребят, посещающих дежурные группы, составляет 3389 - на 90 больше, чем на предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что сейчас в кировских детских садах работают 273 дежурные группы. Их посещают дети, чьи родители работают во время карантина. В дошкольных учреждениях соблюдают все меры профилактики: в помещениях ежедневно проводят санитарную уборку, а сами ребята, как и сотрудники, постоянно находятся под наблюдением врачей.

Напомним, в дежурных группах дети также обеспечены полноценным пятиразовым питанием. В зависимости от возраста с ним занимаются педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU