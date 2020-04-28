2020-04-28T08:56:15+03:00
Общество

В Кирове продолжается ремонт дворов и тротуаров

Работы по федеральному проекту должны завершить до конца сентября
Анастасия РОМАНОВА
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До конца сентября должны отреставрировать 36 дворов и 48 тротуаров. Фото: admkirov.ruДо конца сентября должны отреставрировать 36 дворов и 48 тротуаров. Фото: admkirov.ru
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В Кирове продолжают ремонтировать дворы и тротуары. Об этом отчиталась пресс-служба администрации города. В рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» в областном центре до конца сентября должны отреставрировать 36 дворов и 48 тротуаров (19 из них - по другому проекту, «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

На прошлой неделе из-за плохой погоды проводились только всесезонные работы. Зато теперь начался запланированный ремонт. Так, по сообщению департамента городского хозяйства, сейчас уже частично установили поребрики по улицам Советской (от улицы Свободы до улицы Володарского) и Павла Корчагина. На улице Щорса уложили брусчатку. Также подрядчики ведут работы на бульварной части улиц Производственной и Октябрьского проспекта у завода ОЦМ.

Во дворах по улице Воровского, 125, 127, 129 подготовили основание тротуара площадью 300 кв.м. У дома №123 по этой же улице сейчас устанавливают бордюры.

Кроме того, вчера, 27 апреля, должны были установить поребрики и бордюры, положить тротуар по улице Советской, распланировать участок и уложить брусчатку по улице Щорса.

- Во дворе дома по улице Ульяновской, 2 подрядчик будет вести подготовку основания под бордюр, завоз песка и щебня, - отметили в департаменте. - По улице Московской, 140/2 и 140/3 запланированы работы по демонтажу и вывозу бордюров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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