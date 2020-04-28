Власти не согласились открыть весенний сезон охоты в Кировской области

28 Апр 2020 2020-04-28T07:32:44+03:00

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В понедельник, 27 апреля, глава региона встретился с представителями охотсообщества области. Активисты попросили губернатора Игоря Васильева открыть сезон весенней охоты, так как из-за введенных ограничений они уже понесли убытки. Однако кировские власти отказались пойти на встречу жителям.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, запрет на охоту необходим для того, чтобы ограничить распространение коронавируса и избежать наплыва охотников из соседних регионов.

- Важно учитывать экономические и территориальные особенности наших соседей, - сказал глава региона. - Например, республика Коми, где весеннюю охоту разрешили только на водоплавающую птицу, практически не имеет сельхозпредприятий, в отличие от Кировской области.

Тогда председатель «Кильмезского районного общества охотников и рыболовов» Елена Таякина предложила распространить на отрасль охотничьего хозяйства меры поддержки малого и среднего предпринимательства. На что, кировские власти ответили, что региональное министерство экономического развития и поддержки предпринимательства проработает этот вопрос.

Напомним, что представители охотсообщества в регионе выступили против запрета на открытие весеннего сезона охоты. Активисты организовали сбор подписей и планировали провести автопробег.

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ИСТОЧНИК KP.RU