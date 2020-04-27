2020-04-27T18:11:51+03:00
Общество

В Кировской области подешевел бензин

Цены упали на 0,4%
Виктор Карпов
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Кировский бензин самый дорогой в Приволжском Федеральном округеКировский бензин самый дорогой в Приволжском Федеральном округеФото: Олег УКЛАДОВ
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В марте снижение цен на бензин наблюдалось в 12 субъектах Российской Федерации. В том числе и в Кировской области. По данным Росстата, топливо подешевело на 0,4%.

АИ-92 - это самый популярный вид топлива в нашей стране. За март его стоимость в Кировской области за литр составила 42 рубля 86 копеек. Согласно данным Росстата, кировский бензин - самый дорогой в Приволжском Федеральном округе. Кроме того, наш регион среди других субъектов ПФО стоит на втором месте по цене на дизельное топливо. Его стоимость составляет 48 рубля 26 копеек за литр.

Стоимость бензина за литр составила 42 рубля 86 копеек. Источник: gks.ru

Стоимость бензина за литр составила 42 рубля 86 копеек. Источник: gks.ru

В среднем по России цены выросли на 1,6%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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