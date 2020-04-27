В Кировской области подешевел бензин

27 Апр 2020 2020-04-27T18:11:51+03:00

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В марте снижение цен на бензин наблюдалось в 12 субъектах Российской Федерации. В том числе и в Кировской области. По данным Росстата, топливо подешевело на 0,4%.

АИ-92 - это самый популярный вид топлива в нашей стране. За март его стоимость в Кировской области за литр составила 42 рубля 86 копеек. Согласно данным Росстата, кировский бензин - самый дорогой в Приволжском Федеральном округе. Кроме того, наш регион среди других субъектов ПФО стоит на втором месте по цене на дизельное топливо. Его стоимость составляет 48 рубля 26 копеек за литр.

Стоимость бензина за литр составила 42 рубля 86 копеек. Источник: gks.ru

В среднем по России цены выросли на 1,6%

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ИСТОЧНИК KP.RU