Кировские полицейские задержали мошенников, похитивших 3 миллиона рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T17:14:09+03:00

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В начале апреля стало известно о массовом случае дистанционного мошенничества в Кировской области. Тогда жертвами мошенников стали 18 кировчан. Злоумышленникам удалось похитить около 3 миллионов рублей. Все пострадавшие пользовались услугами одного регионального банка.

Всем обманутым жителям Кирова поступали звонки с одного номера. Звонившие представлялись «менеджерами» банка. Мужчины обращались к пострадавшим по имени-отчеству, что сразу вызывало доверие. Они рассказывали, что с банковского счета пытаются списать деньги. Чтобы этого не допустить, злоумышленники просили сообщить персональные банковские реквизиты. После того, как доверчивые кировчане передавали свои данные, мошенники списывали все деньги со счета.

Сегодня, 27 апреля, пресс-служба УМВД по Кировской сообщила о задержании подозреваемых в серии дистанционных хищений. Оказалось, что мошенники скрывались в Тюмени и регулярно переезжали из одного региона в другой. Менялись не только места проживания, но и районы где они осуществляли преступления.

Оба задержанных доставлены в Кировскую область. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU