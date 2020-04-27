Из-за коронавируса кировским спортсменам продлят действие спортивных разрядов

27 Апр 2020 2020-04-27T15:11:19+03:00

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Министерство спорта внесло изменения в закон, которые продлят действие спортивных разрядов и званий во время карантина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Спортивные разряды присваиваются на соответствующий срок, но из-за отмены или переноса соревнований спортсмен не имеет возможности подтвердить свой уровень мастерства, - сообщили в Минспорте. - Данные изменения позволяют продлевать действие званий и разрядов в период распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого в министерстве сообщили, что поправки коснутся и способа присвоения спортивного звания. Так, будет продлен период выполнения спортивных норм. Также изменениями предусмотрено, что в дальнейшем подтвердить свой разряд можно будет на одном соревновании, а не на двух, как было раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU