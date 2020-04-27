Паводок в Кирове: за выходные Вятка «подросла» на 18 сантиметров
Уровень воды в Вятке составил +394 сантиметров от нулевого порога. За прошедшие выходные вода поднялась на 18 сантиметров. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города Кирова.
Сейчас Вятка продолжает подтапливать прибрежные районы города.
- Затопленными остаются участки дорог в слободе Широковской, в районе частного пляжа, - рассказали в управлении.
Затопило и улицу Лесозаводскую от моста через реку Хлыновку. На этом участке закрыто движение, объезд - по улице Хлыновской через Вересники.
- Подтоплений придомовых территорий на данный момент нет, - подчеркнули в ведомстве.
В текущем году Гидрометцентр прогнозирует максимальный подъем воды на уровне 370-450 сантиметров. Специалисты отмечают, что в ближайшие дни следует ожидать снижения уровня паводка.
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ИСТОЧНИК KP.RU