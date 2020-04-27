Паводок в Кирове: за выходные Вятка «подросла» на 18 сантиметров

27 Апр 2020 2020-04-27T13:59:59+03:00

Специалисты отмечают, что в ближайшие дни следует ожидать снижения уровня паводка. Фото: admkirov.ru

Изменить размер текста: A A

Уровень воды в Вятке составил +394 сантиметров от нулевого порога. За прошедшие выходные вода поднялась на 18 сантиметров. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города Кирова.

Сейчас Вятка продолжает подтапливать прибрежные районы города.

- Затопленными остаются участки дорог в слободе Широковской, в районе частного пляжа, - рассказали в управлении.

Затопило и улицу Лесозаводскую от моста через реку Хлыновку. На этом участке закрыто движение, объезд - по улице Хлыновской через Вересники.

- Подтоплений придомовых территорий на данный момент нет, - подчеркнули в ведомстве.

В текущем году Гидрометцентр прогнозирует максимальный подъем воды на уровне 370-450 сантиметров. Специалисты отмечают, что в ближайшие дни следует ожидать снижения уровня паводка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU