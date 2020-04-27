Коронавирус в Кирове: городские кладбища закрыли от посещений

27 Апр 2020 2020-04-27T13:36:23+03:00

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Кировские кладбища закрыли от жителей. В буквальном смысле. 22 апреля администрация Кирова рекомендовала воздержаться от посещения мест захоронений. Судя по всему, просьба не возымела действия, потому как теперь вход на все 13 городских кладбищ закрыли. Такие меры приняли, по сообщению администрации, по предписанию областного Роспотребнадзора. Сейчас на оградах мест захоронения висят листовки с информацией о закрытии входа, а вблизи них дежурят полицейские патрули.

Горадминистрация также просит воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу, 28 апреля - особый день поминовения усопших. Связано это не только с эпидобстановкой, но и с тем, что из-за плохой погоды пока невозможно обработать места захоронения от клещей.

Также напоминаем, что 28 апреля дополнительных автобусных рейсов к кладбищам не будет.

Горадминистрация просит отнестись с пониманием к принятым мерам и рекомендует оставаться дома, не выходя на улицу без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU