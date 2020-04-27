2020-04-27T13:28:52+03:00
Происшествия

На трассе в Кировской области произошло лобовое столкновение

Водителю легковушки понадобилась помощь врачей
Виктор Карпов
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LADA Kalina на полном ходу врезалась в идущий навстречу грузовик «ГАЗ-3302» Фото: vk.com/gibdd43LADA Kalina на полном ходу врезалась в идущий навстречу грузовик «ГАЗ-3302» Фото: vk.com/gibdd43
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В субботу, 25 апреля, на одной из кировских трасс произошла авария. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

ДТП случилось утром, в 08.35, на трассе КировСоветскЯранск в Верхошижемском районе. 37-летний водитель LADA Kalina потерял управление и вылетел на чужую полосу. Машина на полном ходу врезалась в идущий навстречу грузовик «ГАЗ-3302». В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы, мужчине понадобилась помощь врачей.

С 24 по 26 апреля на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых девять человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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