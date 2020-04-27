Жители Кировской области задолжали за услуги ЖКХ 5,26 млрд рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T12:56:26+03:00

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Кировстат опубликовал данные о деятельности ЖКХ за 2019 год.

За прошедший год доходы ресурсоснабжающих компаний составили 53 млрд рублей, а расходы - 53,4 млрд рублей.

Жилищные организации получили 6,7 млрд рублей. Из них за управление многоквартирным домом и за текущий ремонт общего имущества начислено - 4,2 млрд рублей, остальное - это плата за коммунальные услуги. Расходы организаций составили 6,6 млрд рублей.

За капитальный ремонт жители Кировской области заплатили 1,96 млрд рублей. При этом на работы компании потратили всего 1,26 млрд рублей.

По итогам 2019 года общая сумма задолженности населения области перед организациями ЖКХ составили 5,26 млрд рублей. Основная часть долгов пришлась на ресурсоснабжающие организации - 2,8 млрд рублей. Исполнители коммунальных услуг не дополучили 2,4 млрд рублей. В среднем по всем жилищно-коммунальным услугам и капитальному ремонту население оплатило только 95,3% начислений.

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ИСТОЧНИК KP.RU