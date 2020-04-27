В Кирове за один день поймали троих наркоманов

27 Апр 2020 2020-04-27T15:02:07+03:00

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В Кирове Росгвардия задержала нескольких наркоманов за один день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, на днях, около 13.00, патруль росгвардейцев в одном из населенных пунктов Нововятского района увидел припаркованную машину, около которой шарили по земле двое мужчин, нервно озираясь по сторонам. Заметив, что они стали объектов пристального внимания стражей правопорядка, кировчане попытались удрать - с предсказуемым результатом. На вопрос, есть ли при них что-нибудь запрещенное, тут же дали отрицательный ответ. Однако в машине при обыске волшебным образом материализовались три пакетика с неизвестным веществом. Следственно-оперативная группа, прибывшая по звонку, изъяла «запрещенку», которую впоследствии отправили на экспертизу. 41-летнего и 36-летнего кировчан тоже изъяли - полицейские.

И в этот же день, ближе к полуночи, патруль Росгвардии в районе улицы Дзержинского обратил внимание на некоего мужчину. В нем не было ничего примечательного, кроме странной боязни людей в форме, потому как, заметив стражей правопорядка, он тут же свернул в гаражи и попытался там затеряться, выбросив по пути на землю небольшой пакетик. Опять-таки, с известным результатом: мужчину поймали. 32-летний кировчанин пояснил, что в интернете заказал наркотик «для собственного употребления». Любителя запрещенного кайфа передали полиции, а наркотик - на исследование, по результатам которого вынесут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU