2020-04-27T10:54:57+03:00
Общество

75-летие Великой Победы: Белореченской библиотеке присвоено имя героя Советского Союза

Так жители Кировской области решили увековечить память земляка
Виктор Карпов
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Власти Омутнинского района решили присвоить местной Белореченской библиотеке имя - Героя Советского Петра Егоровича РусскихВласти Омутнинского района решили присвоить местной Белореченской библиотеке имя - Героя Советского Петра Егоровича РусскихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Омутнинского района решили присвоить местной Белореченской библиотеке имя земляка - Героя Советского Петра Егоровича Русских. Ходатайство об этом поступило от управления культуры.

Петр Русских родился в 1921 году в городе Глазове. В 1936 году переселился в город Омутнинск. В армию был призван в 1939 году местным райвоенкоматом. С июня 1941 года оправлен на фронт механиком-водителем танка «Т-34». Во время войны принимал участие в Львовско-Сандомирской операции, за что получил орден Славы 3-й степени. В марте 1945 года в боях за город Наумбург сумел вывести свой танк в расположение вражеской артиллерийской батареи и уничтожил ее, раздавив гусеницами. За подвиг Петру Русских присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».

Сейчас память героя увековечена на мемориальном комплексе «Аллея Славы» в городе Глазове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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