Коронавирус в Кирове: 39 новых случаев заражения
По состоянию на 27 апреля в Кировской области зарегистрировано:
- 465 случаев заражения коронавирусом;
- 38 случаев выздоровления;
- 3 случая смерти;
- 4508 взрослых кировчан и 530 детей находятся на домашнем карантине;
- 4856 кировчан сняты с карантина за прошедший период, в том числе 563 ребенка;
- 1971 ПЦР-тест на коронавирус проведен за минувшие сутки;
- 1711 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;
- 40463 исследования на коронавирус проведено за весь период тестирования лабораториями;
- 32611 человек в регионе прошли тест на коронавирус.
За минувшие сутки в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты находятся в четырех инфекционных больницах области и получают необходимое лечение. Состояние всех госпитализированных разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU