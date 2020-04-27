2020-04-27T10:51:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 39 новых случаев заражения

Сейчас в регионе зафиксировано 465 случаев заболевания новой инфекцией
Анастасия РОМАНОВА
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За сутки в лаборатории провели почти две тысячи исследований на коронавирус.За сутки в лаборатории провели почти две тысячи исследований на коронавирус.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По состоянию на 27 апреля в Кировской области зарегистрировано:

- 465 случаев заражения коронавирусом;

- 38 случаев выздоровления;

- 3 случая смерти;

- 4508 взрослых кировчан и 530 детей находятся на домашнем карантине;

- 4856 кировчан сняты с карантина за прошедший период, в том числе 563 ребенка;

- 1971 ПЦР-тест на коронавирус проведен за минувшие сутки;

- 1711 кировчан обследованы на инфекцию за минувшие сутки;

- 40463 исследования на коронавирус проведено за весь период тестирования лабораториями;

- 32611 человек в регионе прошли тест на коронавирус.

За минувшие сутки в регионе выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты находятся в четырех инфекционных больницах области и получают необходимое лечение. Состояние всех госпитализированных разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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