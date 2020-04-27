2020-04-27T10:47:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчане не смогут попасть в Нижний Новгород

Въезд в соседний регион будет закрыт с 27 апреля
Виктор Карпов
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Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по пропискеВъезд в Нижегородскую область будет разрешен только по пропискеФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 27 апреля въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Такие меры принимаются из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

-На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Теперь только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области, - отметил Глеб Никитин. - Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские.

Напомним, что с 8 апреля на дорогах между Кировской областью и Удмуртией появились передвижные контрольно-пропускные пункты. Полицейские контролируют въезд в республику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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