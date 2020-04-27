Кировчане не смогут попасть в Нижний Новгород

27 Апр 2020 2020-04-27T10:47:11+03:00

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по прописке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

С 27 апреля въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Такие меры принимаются из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

-На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Теперь только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области, - отметил Глеб Никитин. - Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские.

Напомним, что с 8 апреля на дорогах между Кировской областью и Удмуртией появились передвижные контрольно-пропускные пункты. Полицейские контролируют въезд в республику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU