Кировчане не смогут попасть в Нижний Новгород
С 27 апреля въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Такие меры принимаются из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
-На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Теперь только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области, - отметил Глеб Никитин. - Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские.
Напомним, что с 8 апреля на дорогах между Кировской областью и Удмуртией появились передвижные контрольно-пропускные пункты. Полицейские контролируют въезд в республику.
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ИСТОЧНИК KP.RU