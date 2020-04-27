Селфи с паспортом: как правильно расставаться с кировскими налоговиками
Кировские налоговики перешли на удаленный формат прощания с предпринимателями. Теперь вместо электронной подписи в заявлении о прекращении деятельности от них требуют селфи с паспортом. И это сделали уже 11 местных ИП. Такую информацию сообщила пресс-служба ведомства.
Из-за распространения коронавируса порядок подачи заявлений на прекращение деятельности в Кирове изменился. Областное УФНС доработало сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», и теперь их можно направить в электронном виде. Вместе с заявлением предприниматель должен отправить сканы или фотографии первых двух страниц паспорта. Также необходимо указать ФИО человека, которому документ принадлежит, и приложить фотографию. Контрольный шаг - нужно сделать селфи с паспортом в руках, открытым на первых же страницах. И, если все в порядке, заявление рассмотрят и отправят документы по результату в течение пяти рабочих дней.
ИСТОЧНИК KP.RU