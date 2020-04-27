2020-04-27T11:13:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Селфи с паспортом: как правильно расставаться с кировскими налоговиками

ИП могут подать заявление о прекращении деятельности в электронном формате
Алена Михайлова
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Предпринимателям нужно сделать селфи для удостоверения личности при подаче заявления удаленно. Фото: pixabay.comПредпринимателям нужно сделать селфи для удостоверения личности при подаче заявления удаленно. Фото: pixabay.com
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Кировские налоговики перешли на удаленный формат прощания с предпринимателями. Теперь вместо электронной подписи в заявлении о прекращении деятельности от них требуют селфи с паспортом. И это сделали уже 11 местных ИП. Такую информацию сообщила пресс-служба ведомства.

Из-за распространения коронавируса порядок подачи заявлений на прекращение деятельности в Кирове изменился. Областное УФНС доработало сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», и теперь их можно направить в электронном виде. Вместе с заявлением предприниматель должен отправить сканы или фотографии первых двух страниц паспорта. Также необходимо указать ФИО человека, которому документ принадлежит, и приложить фотографию. Контрольный шаг - нужно сделать селфи с паспортом в руках, открытым на первых же страницах. И, если все в порядке, заявление рассмотрят и отправят документы по результату в течение пяти рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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