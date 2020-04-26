Тройное ДТП на Лепсе: легковой автомобиль зажало между автобусом и грузовиком
24 апреля на железнодорожном переезде на улице Лепсе произошла авария с участием грузовика, «легковушки» и автобуса. Видео появилось в группе «Место происшествия Киров».
На записи видно, как большегруз въезжает в багажник «ниссана». Автомобиль инерция отбрасывает на впереди стоящий автобус. О пострадавших ничего не сообщается.
Комментаторы высказали свои версии. Одни считают, что у грузовика вовремя не сработали тормоза. Другие комментаторы ссылаются на халатность водителя, утверждая, что он не соблюдал скоростной режим, вот и не рассчитал время, за которое машина пройдет весь тормозной путь.
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ИСТОЧНИК KP.RU